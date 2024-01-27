ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye'ye gelecek. Yapılacak istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular da ele alınacak.

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ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, toplantı sırasında yapılacak istişarelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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