ABD'den İran'a iki üst düzey yaptırım

ABD Başkanı Joe Biden, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

ABD'den İran'a iki üst düzey yaptırım

BD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'da tutuklu bulunan beş ABD vatandaşının, iki ülkenin serbest bırakılmaları için anlaşmaya varmasının ardından "nihayet evlerine döndüklerini" söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, Amerikalıların serbest bırakılmasını sağlayan Katar, Umman, İsviçre ve Güney Kore hükümetlerine teşekkür etti.

Biden, "Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad ve Umman Sultanı Haitham bin Tarık'a özel teşekkürlerimi sunuyorum, her ikisi de aylar süren zorlu ve ilkeli Amerikan diplomasisi boyunca bu anlaşmanın kolaylaştırılmasına yardımcı oldular." dedi.

Biden ardından, ABD'nin İran'a uygulayacağı iki yeni yaptırımı duyurdu. Biden, "İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım uygulanacak." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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