İran’da şehir merkezine İHA düştü

İran’ın Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentinde sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) düştü.

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Gülistan Valisi Siyasi ve Güvenlik işlerinden sorumlu Yardımcısı Ali Muhacir olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sabah saat 9 sıralarında şehir merkezine bir İHA düştü ve parçaları şehrin farklı bölgelerine saçıldı. Aynı anda 8 farklı yere İHA düştüğü söylentileri var ancak bu doğru değil. Düşen tüm parçalar tek bir İHA’ya ait” dedi.

Güvenlik güçlerinin olayın boyutunu araştırdığını belirten Muhacir, “Ne yazık ki İHA’nın yerleşim yerine yakın bir bölgeye düşmesi sonucu 2 vatandaşımız yaralandı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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