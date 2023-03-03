ABD’de bir kadına 'yanlışlıkla' kanser genli embriyo nakledildi

ABD’nin California eyaletinin Pasadena şehrinde kanser geni taşıyan ve doğacak çocuklarında da aynı sağlık sorunu ile karşılaşmak istemedikleri için Huntington Üreme Merkezine (HRC) başvuran Jason ve Melissa Diaz çifti bir "yanlışlığın" kurbanı oldu.

2018'de mide kanserine yakalanan ve iyileşme sürecinde olan Jason ile yumurtalık kanseri ve meme kanseri gen mutasyonu taşıyan eşi Melissa, doğacak çocuklarını hastalık riskine karşı korumak istedi.

Her ikisi de kanser gen mutasyonları taşıyan Jason ve Melissa Diaz çifti 2020'de HRC’ye başvurarak, birkaç embriyonun dondurulmasını ve aralarında kanser geni taşımayan embriyonunun tüp bebek tedavisinde kullanılmasını talep etti. Tedavinin ardından hamile kalan ve şu an 1,5 yaşında bir oğulları olan çift, tekrar çocuk sahibi olmak için tüp bebek merkezinden embriyo raporunun bir kopyasını istediğinde şaşkınlığa uğradı.

OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

Çift, raporda 2020'de aldıkları tedavide kanser mutasyonu taşıyan genin kullanıldığına ilişkin el yazısı notlar buldu. Tüp bebek merkezinin yaptığı "yanlışlığın" üstünü örttüğünü fark eden çift olayı mahkemeye taşıdı.

HRC’nin genetik testler istediğini ve bu testleri yapan bir şirketin güvenilirliği konusunda kendilerini ikna ettiğini belirten Jason ve Melissa, çıkan sonuçların klinik tarafından yanlış değerlendirdiğini ileri sürdü.

Kanserden kaçınmak için tıbbi bir merkeze güvenen ve talep ettikleri şeyin tam zıddı bir sonuçla karşılaşan çift, bu durum karşısında oldukça üzgün ve sinirli olduklarını belirtti.

Yanlış embriyonun yerleştirildiğini belki de çocukları kansere yakalanana kadar öğrenemeyeceklerini söyleyen çift, oğulları için yüzde 80 oranında kansere yakalanma riski olduğuna da dikkati çekti.

Hakkındaki iddialara karşılık tüp bebek merkezi, çiftin genetik testini dışarda bir kliniğe yaptırdığını ve HRC’nin erkek çocuk sahibi olmak isteyen çiftin isteğini "titizlikle" yerine getirdiğini iddia etti.