Nijerya'da silahlı saldırı: 23 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kaçırıldı.

Son Güncelleme:
Nijerya'da silahlı saldırı: 23 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletine bağlı Dogon-Daji bölgesinde silahlı çete üyeleri etrafa ateş açtı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi kaçırıldı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Arjantin'de Messi'nin eşi Roccuzzo'nun ailesine ait süpermarkete silahlı saldırı Messi'nin eşinin ailesine ait dükkana saldırı
ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi
Ölçüsü hiç şaşmayan kek nasıl yapılır? 29 yıllık aşçının verdiği sır Ölçüsü hiç şaşmayan kek nasıl yapılır? 29 yıllık aşçının verdiği sır
Tepkilere rağmen Kanal D vazgeçmiyor.. İddialı diziye final Tepkilere rağmen Kanal D vazgeçmiyor.. İddialı diziye final
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı 'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı
İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga