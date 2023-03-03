Nijerya'da silahlı saldırı: 23 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletine bağlı Dogon-Daji bölgesinde silahlı çete üyeleri etrafa ateş açtı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi kaçırıldı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA