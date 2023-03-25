ABD’de hortum felaketi can aldı!

ABD’nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletinde çıkan hortum, faciaya yol açtı.

Hortum nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Çok sayıda evde ve binada hasar meydana geldi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölümlerin 8’i Sharkey County, 3’ü Humphreys County’de kayıtlara geçti.

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Mississippi Valisi Tate Reeves sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Gerçek Gündem