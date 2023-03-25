Türkiye'den gönderilen tonlarca uyuşturucu Guetemala'da yakalandı: Meksikalı kartellerin Türkiye ilişkisi gündem olmuştu

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Türkiye'den gönderilen dört konteynerden birinde 240 ton sentetik uyuşturucu fentanil ele geçirdi. Diğer üç konteynerde incelemeler sürüyor.

Guatemala İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye’de çeşitli boyalarda ve vernik imalatında kullanılan alkid reçine olarak kayda geçirilen ve toplamda dört adet konteynerin birinde yapılan incelemelerde, mavi variller içinde tespit edilen uyuşturucunun miktarı 240 tona çıktı. Diğer konternerlerde ise incelemenin sürdüğü belirtildi.

Amerika'nın Sesi (VOA) Türkiye'den Mustafa Özdemir'in haberine göre, Guatemala İçişleri Bakanı David Barrientos, konuyla ilgili açıklamasında, “Ele geçirilen malzemenin fentanil olup olmadığına dair sahada yaptığımız ilk testler pozitif sonuç verdi" bilgisini paylaştı. Bakan Barrientos, eroinden 50 kat, morfinden 100 kat daha tehlikeli olmasıyla bilinen fentanilin 'tek kullanımda bile bağımlılık yapan ve dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne neden olan son derece tehlikeli bir uyuşturucu" olduğunu söyledi.

GUETEMALA LİMANLARINDA BİR İLK

Guatemala, Atlas ve Pasifik okyanuslarına kıyısı bulunması, ABD’ye görece yakın olması gibi coğrafi özelliklerinden ötürü Güney Amerika’dan kuzeye yapılan uyuşturucu sevkiyatında önemli bir köprü olarak kabul ediliyor.

Guatemala narkotik ekiplerinin fentanile el koyduğu geminin de Türkiye’den ayrıldıktan sonra Fransa ve Kolombiya üzerinden Guatemala’nın Izabal eyaletindeki Puerto Barrios Demiryolu Terminali’ne ulaştığı ifade edildi. Bu sevkiyatın önemi ise Guatemala limanlarında bugüne kadar ele geçirilen ilk fentanil olması.

Sevkiyatın geçtiğimiz günlerde fentanil sevkiyatından tutuklanan iki Meksikalı ve bir Guatemalalı ile ilgisinin olup olmadığı konusunda da soruşturma yürütülüyor.