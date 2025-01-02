ABD'de Havai Fişek Dehşeti! 3 Kişi Öldü, 20'den Fazla Kişi Yaralandı

ABD'nin Hawaii eyaletinde 2025 yılı için yapılan kutlamalarda meydana gelen havai fişek gösterinde 3 kişi hayatını kaybederken, 20’de fazla kişi de yaralandı.

ABD'de Havai Fişek Dehşeti! 3 Kişi Öldü, 20'den Fazla Kişi Yaralandı

ABD'nin Hawaii eyaletinde yılbaşı kutlamaları sırasında 2025 yılını karşılamak için havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Havai fişek gösterisinde 3 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişide yaralandı. Havai fişek gösterilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Hawaii Valisi Josh Green “Savaş bölgesinde yaşanan ve hayatlarına mal olan en kötü yaralanmalardan bahsediyoruz” dedi.

ABD'de Havai Fişek Dehşeti! 3 Kişi Öldü, 20'den Fazla Kişi Yaralandı - Resim : 1

ÜLKEDE YASAK AMA HALA UYGULANIYOR

Maytap, havai fişeklerin ülkede yasa dışı olduğu vurgusunu yapan Honolulu İtfaiye Departmanı, kentin genelinde bu uygulamanın hala devam ettiğini söyleyerek eleştirdi.

Kaynak: DHA

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