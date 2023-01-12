ABD'de enflasyon rakamları belli oldu

ABD aralık ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,5'e geriledi.

ABD'de enflasyon rakamları belli oldu

ABD aralık ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) oranı açıklandı.

Enflasyon yıllık yüzde 6,5’e geriledi. Aylık TÜFE ise yüzde -0,1 oldu.

BEKLENTİLERİ KARŞILADI

ABD'de enflasyon kasımda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi ise yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlaması yönündeydi. Ekonomistler aylık enflasyonun ise yüzde -0,1 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyordu.

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