ABD'de enflasyon rakamları belli oldu
ABD aralık ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,5'e geriledi.
ABD aralık ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) oranı açıklandı.
Enflasyon yıllık yüzde 6,5’e geriledi. Aylık TÜFE ise yüzde -0,1 oldu.
BEKLENTİLERİ KARŞILADI
ABD'de enflasyon kasımda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi ise yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlaması yönündeydi. Ekonomistler aylık enflasyonun ise yüzde -0,1 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyordu.
Macron: Cezayir'den af dilemek zorunda değilim Dünya 12 Ocak 2023 15:36
Kabil'de Dışişleri Bakanlığı önünde patlama: IŞİD üstlendi Dünya 12 Ocak 2023 15:34
Kalaşnikof'tan son 20 yılın en yüksek silah üretimi Dünya 12 Ocak 2023 12:06
Savaş, Rusya'nın ihracatına milyonlarca Euro darbe vurdu! Ekonomi 12 Ocak 2023 11:24