8 yaşındaki çocuk sınır güvenliğinin nezaretindeyken öldü

ABD'nin Texas eyaletinin Harlingen şehrinde, 8 yaşındaki göçmen bir çocuğun sınır güvenliğinin nezaretindeyken rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Son Güncelleme:
8 yaşındaki çocuk sınır güvenliğinin nezaretindeyken öldü

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi (CBP) tarafından yapılan açıklamada, 8 yaşındaki göçmen çocuğun, Texas'ın Harlingen şehrindeki Rio Grande Vadisi'ndeki bir karakolda ailesiyle gözaltında tutulurken aniden rahatsızlandığı kaydedildi.

Açıklamada, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çocuğun kimliği ve uyruğu hakkında bilgi verilmedi. Olayın CBP tarafından soruşturacağı vurgulanan açıklamada, Harlingen polisine de bilgi verildiği belirtildi.

Harlingen Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Larry Moore, açıklamasında, çocuğun ölümüne ilişkin hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

Küçük çocuğun gözaltında tutulma süresinin 77 saat olduğu aktarılırken bunun izin verilen süreden 5 saat fazla olduğu kaydedildi.

ABD'de geçen hafta da 17 yaşındaki Honduraslı bir genç, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanının gözetimindeyken ölmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Mülteci krizi
Son Güncelleme:
ABD'de depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı arttı ABD'de depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı arttı
Enerjisi çok yüksek 5 burç! Onlar gerçekten inanılmaz mutlular Enerjisi çok yüksek 5 burç! Onlar gerçekten inanılmaz mutlular
G7 Zirvesi Japonya’da başlıyor G7 Zirvesi Japonya’da başlıyor
Evde kumpiri kendiniz yapın! Tüm ustaların sakladığı bu sırrı deneyin daha iyi pişsin Evde kumpiri kendiniz yapın! Tüm ustaların sakladığı bu sırrı deneyin daha iyi pişsin
ÇOK OKUNANLAR
Tüm hayatınızı zindana çevirebilirler: Asla evlenilmemesi gereken 3 burç belli oldu Asla evlenilmemesi gereken 3 burç belli oldu
Temmuz’da emekliye 3 kademeli zam formülü: En düşük maaş belli oldu! Temmuz’da emekliye 3 kademeli zam formülü: En düşük maaş belli oldu!
İslam Memiş 'Fırsat doğdu' dedi yatırımcıyı uyardı: 'Üçüncü alternatif yok' İslam Memiş 'Fırsat doğdu' dedi yatırımcıyı uyardı: 'Üçüncü alternatif yok'
AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler
Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur için üç farklı senaryo: Canlı yayında tek tek oran verdi Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur için üç farklı senaryo: Canlı yayında tek tek oran verdi