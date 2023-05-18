ABD'de depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı arttı

ABD'de en az bir kez depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı, sekiz yılda yaklaşık yüzde 10 artarak yüzde 29'a ulaştı.

Son Güncelleme:
ABD'de depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı arttı

Araştırma şirketi Gallup, 5 bin 167 ABD'li yetişkinin katıldığı bir araştırma yaptı. Bu kapsamda, katılımcılara, "halihazırda depresyon tedavisi görüp görmediği ve hayatının herhangi bir döneminde depresyon teşhisi konulup konulmadığı" soruldu.

Araştırma sonuçlarına göre, ABD'de halihazırda, depresyon tedavisi gören yetişkin oranı 2015'e göre yaklaşık yüzde 7 artarak 17,8'e çıktı. Kadınlarda en az bir kez depresyon görülme oranı yüzde 36,7'ye yükselirken erkeklerde bu oran yüzde 20,4 olarak tespit edildi.

Araştırmada ABD'de en az bir kez depresyon teşhis konulan yetişkinlerin oranı yüzde 29'a çıktı, 2017'den bu yana kadınlarda depresyon görülme oranı ise erkeklere kıyasla yaklaşık iki kat arttı.

GENÇLERDE DEPRESYON ORANI DAHA YÜKSEK

Depresyon teşhis oranının, 18-29 yaş aralığındakilerde yüzde 34,3, 30-44 yaş aralığındakilerde yüzde 34,9 olduğu kaydedilen araştırmada, 44 yaşın üstündekilerde ise bu oranın daha düşük olduğuna işaret edildi.

Öte yandan küresel ölçekte, 15 yaş ve üstündeki her 10 kişiden 4'ünde depresyon ya da kaygı bozukluğu görüldüğü ifade ediliyor.

Gallup'un daha önceki araştırmasında ise Kuzey Amerikalı yetişkinlerin yüzde 22'sinin depresyon ya da kaygı bozukluğunun günlük yaşamlarını en az iki hafta boyunca aksatacak seviyeye ulaştığı tespit edilmişti. Bu oran, dünya genelinde ise yüzde 19 olarak ifade ediliyor.

ABD'de, klinik depresyon vaka sayısında Kovid-19 salgını dönemindeki kapanmalar, kısıtlamalar ve enfeksiyon korkusu sonucu hızlı bir yükselişin görüldüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Çamaşırlardaki inatçı lekeleri çıkaran tüyo! Çay, kan, yağ, kahve lekesine son Çamaşırlardaki inatçı lekeleri çıkaran tüyo! Çay, kan, yağ, kahve lekesine son
Canan Karatay onaylı içecek... Üstelik çocuklarınız da çok sevecek Canan Karatay onaylı içecek... Üstelik çocuklarınız da çok sevecek
Angelina Jolie, mülteciler için moda dünyasına atıldı Angelina Jolie, mülteciler için moda dünyasına atıldı
MOSSAD davasında tutuklu kalmadı MOSSAD davasında tutuklu kalmadı
ÇOK OKUNANLAR
Tüm hayatınızı zindana çevirebilirler: Asla evlenilmemesi gereken 3 burç belli oldu Asla evlenilmemesi gereken 3 burç belli oldu
Temmuz’da emekliye 3 kademeli zam formülü: En düşük maaş belli oldu! Temmuz’da emekliye 3 kademeli zam formülü: En düşük maaş belli oldu!
İslam Memiş 'Fırsat doğdu' dedi yatırımcıyı uyardı: 'Üçüncü alternatif yok' İslam Memiş 'Fırsat doğdu' dedi yatırımcıyı uyardı: 'Üçüncü alternatif yok'
AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler
Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur için üç farklı senaryo: Canlı yayında tek tek oran verdi Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur için üç farklı senaryo: Canlı yayında tek tek oran verdi