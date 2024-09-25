ABD'de 103 Senatörden Ayşenur İçin Bağımsız Soruşturma Çağrısı

ABD'de 103 Kongre üyesi, Washington yönetimine, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için bağımsız bir soruşturma yürütme çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Smith, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi dahil 103 Kongre üyesinin imzasını taşıyan ve Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma yürütülmesi talebini içeren mektubu Washington yönetimine gönderdiğini bildirdi.

Smith'in paylaştığı mektupta, İsrail tarafından yürütülen ön soruşturmada Eygi'nin 'kasıtsız' olarak vurulduğuna işaret edilmesinin kendilerini 'derinden' rahatsız ettiği, bu açıklamanın da bağımsız görgü tanıklarının ifadeleriyle çeliştiği vurgulandı. Kanıtlar göz önüne alındığında ABD'nin bunun bir cinayet olup olmadığını bağımsız olarak soruşturması gerektiğine inandıkları ifade edilen mektupta, 'daha fazla soru sormadan çekip gitmenin' İsrail güçlerine yaptıklarından dolayı 'cezasız kalma ruhsatı' verdiği kaydedildi.

Mektupta, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız, kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yürütmeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA