Yüzlerce cinayete karışmıştı: Kolombiyalı kartel hakkında karar

Kolombiya'da uzun yıllar faaliyet gösteren ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan paramiliter suç örgütü Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetlerinin (AUC) liderlerinden Mancuso, dün, ABD'den sınır dışı edilen 100'den fazla kişiyle ülkesine geldi.

Başkent Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na inen Mancuso, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mancuso'nun 1500'den fazla cinayet ve yerinden edilmedeki rolleri nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edeceği ancak 2016'daki barış anlaşması kapsamında bir süre sonra ceza indirimi alarak serbest kalabileceği belirtildi.

Salvatore Mancuso, ülkeye dönüşünde yaptığı açıklamada, "Mağdurlara, devlet kurumlarına ve genel olarak topluma hizmet etmeye geldim. Bir kez daha bunun bir parçası olmama izin verdiler" ifadelerini kullandı.

Mancuso, Kolombiya toplumuna hizmet etmeyi amaçladığını dile getirerek mağdurlara olan taahhütlerini yerine getirmek ve ülkedeki barışa hizmet etmek için geldiğini vurguladı.

Kolombiya Göç Ajansı Müdürü Carlos Fernando Garcia ise "Bu olay, Kolombiya'da kalıcı barışın inşası ve uzlaşmaya yolunda önemli bir adım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu kaçakçılığından aldığı 12 yıllık hapis cezasını 2020'de tamamlayan Mancuso, gönderileceği ülkenin belirlenmesi için 3 yıl göçmen merkezinde tutulmuştu.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkede yıllarca süren silahlı çatışmaları sonlandırmak için başlatılan "barış süreci" kapsamında, Mancuso'yu Ağustos 2023'te "barış sorumlusu" olarak görevlendirmişti.

Mancuso, solcu gerillalara karşı toprak sahipleri ve çiftçiler tarafından kurulan paramiliter bir grup olan AUC tarafından işlenen 1500'den fazla yerinden edilmelerden ve cinayetten sorumlu tutuluyordu.

Öte yandan, insan hakları örgütleri Mancuso'nun 1990'lar ve devamında paramiliter grupların işlediği cinayet ve suçların ortaya çıkarılmasına katkı sağlamasını bekliyor.

Kaynak: AA