Meksika'da iki belediye başkanı adayı birkaç saat arayla öldürüldü

Meksika'nın merkezindeki Maravatio kasabasının belediye başkanlığına aday olan iki kişi, birkaç saat arayla öldürüldü.

Meksika'da iki belediye başkanı adayı birkaç saat arayla öldürüldü

Savcılık, muhafazakar Ulusal Eylem Partisi'nden (PAN) Armando Perez ve iktidardaki sol eğilimli parti Morena'dan Miguel Angel Reyes'in kişisel araçlarında kurşunlanarak öldürülmüş halde bulunduğunu söyledi.

Perez Pazartesi akşamı bulundu, Reyes ise birkaç saat önce doktor olarak çalıştığı hastanenin yakınında bulunmuştu.

Her iki adayın da 2 Haziran'daki seçimlere katılması planlanıyordu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Salı günü yaptığı günlük basın toplantısında cinayetlerin "talihsiz" olduğunu söyledi.

PAN ve Morena hem cinayetleri kınadı hem de adaylar için adalet talebinde bulundu.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Meksika'da 2006'dan bu yana 80'den fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürüldü.

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