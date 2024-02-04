ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere bir saldırı daha

Yemen'de Husilere hedeflerin bir kez daha ABD ve İngiltere tarafından vurulduğu bilgisi paylaşıldı

ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere bir saldırı daha

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de Husilere ait 13 lokasyonda bulunan 36 hedefe yönelik ortak saldırı düzenlediği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Husilerin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in 13 ayrı bölgesinde bulunan Husilere ait toplam 36 hedefi hava saldırısıyla vurduğu, bu saldırılarda Husilerin silah depolarının, füze sistemlerinin ve rampalarının, hava sistemlerinin ve radarların hedef alındığı aktarıldı.

Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'den Kızıldeniz'e fırlatılmaya hazırlanan Husilere ait 6 gemisavar füzesinin imha edildiğini duyurdu.

CENTCOM'un X(eski Twitter) hesabından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'deki gemilere karşı fırlatılmaya hazırlanan 6 Husi gemisavar füzesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kaynak: AA

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