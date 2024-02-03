ABD’nin Suriye ve Irak saldırılarının ardından BMGK’ya çağrı

ABD'nin Ürdün'deki saldırıya karşılık dün gece Irak ve Suriye’deki İran bağlantılı milis gruplara düzenlediği saldırıların ardından Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) “acil” toplantıya çağırdı.

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ABD’nin Suriye ve Irak saldırılarının ardından BMGK’ya çağrı

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki üssünde 3 askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya dün gece çok sayıda savaş uçağıyla 85'ten fazla hedefi vurarak yanıt vermişti.

BMGK'YA ÇAĞRI

Irak ve Suriye’deki İran bağlantılı milis gruplara düzenlenen saldırılar sonucu 16 kişi hayatını kaybederken, Rusya’dan saldırılara tepki geldi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, “ABD’nin Suriye ve Irak’a yönelik saldırılarının oluşturduğu barış ve güvenlik tehdidi nedeniyle BMGK’nın ‘acil’ toplanmasını talep ettik” dedi.

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