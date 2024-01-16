ABD Kızıldeniz'de İran teknesine el koyup batırdı

ABD ordusu, Kızıldeniz'de Husilere gelişmiş konvansiyonel silah taşındığını iddia ettiği bir İran teknesine el konulduğunu açıkladı. Açıklamada geminin batırıldığı belirtildi.

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ABD Kızıldeniz'de İran teknesine el koyup batırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Husilerin saldırılarına devam ettiği Kızıldeniz'de bir İran teknesinde gelişmiş konvansiyonel silahlara el koyduklarını duyurdu.

CENTCOM’un internet sitesinden, ABD deniz kuvvetlerinin Husilere silah taşıyan bir tekneye 11 Ocak’ta düzenlediği operasyona dair açıklama yapıldı.

Teknenin, Husilerin uluslararası ticaret gemilerine yönelik devam eden saldırılarının bir parçası olarak, İran’dan gönderilen gelişmiş silahlar taşıdığı ifade edildi.

Somali kıyısı yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan operasyonda İran yapımı balistik füze ve seyir füzesi bileşenlerinin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bunlar arasında Husilerin orta menzilli balistik füzeleri, gemisavar seyir füzeleri ve hava savunma sistemleri için çeşitli bileşenlerin de bulunduğu vurgulandı.

İlk analizlere göre aynı silahların Husiler tarafından Kızıldeniz’deki saldırılarda kullanıldığına işaret edilen açıklamada, bunun Husilerin Kasım 2023 sonrası saldırılarından bu yana İran tarafından sağlanan ele geçirilmiş ilk konvansiyonel silahlar olduğuna dikkat çekildi.

CENTCOM, silahmara el koyup gemiyi batırdığını da açıkladı.

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