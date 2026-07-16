ABD Keşm Adası'nı Vurdu: İran'dan 'Bölgedeki Enerji Tedarik Zincirini Yok Ederiz' Tehdidi Geldi

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Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

ABD KEŞM ADASINI HEDEF ALDI

Açıklamada, Keşm Adası yakınlarının ABD güçleri tarafından atılan füzelerle vurulduğu kaydedildi.

ABD'DEN BİR SALDIRI DAHA

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bender Abbas kenti civarı ABD güçleri tarafından yerel saatle 19.20 civarında vuruldu.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

BÖLGESEL TEDARİK ZİNCİRİ YOK EDİLECEK'

Öte yandan, İran Lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, ülkenin altyapısına saldırı olması durumunda, bölgedeki enerji tedarik zincirinin tamamen yok edileceğini belirtti.

Muhbir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

'AMAÇ MASUM SİVİLLERİ HEDEF ALMAK'

Ahvaz ve İranşehr'de yaşanan son saldırıların, Minab'daki okul saldırısıyla başlayan sürecin devamı olduğunu belirten Muhbir "Amaç, sahadaki yenilgi ve aşağılanmayı telafi etmek için en savunmasız ve masum sivilleri hedef almaktır." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN BÜYÜK GÖZDAĞI

İranlı yetkili, ülkenin altyapısına saldırmak ve zarar vermenin, bölgenin enerji tedarik zincirinin tamamının yok oluşuna neden olacağı uyarısında bulundu.

Muhbir, "İran'ın güvenliğine saldırmak ve altyapısına zarar vermek, bölgenin enerji tedarik zincirinin tamamının yok oluşuna giden tek yönlü bir bilet anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

TRUMP 'ALTYAPIYI YOK ETMEKLE' TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." demişti.

Kaynak: AA