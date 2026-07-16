Ankara'daki Gizli Temas ABD Basınında: F-35 İçin 'Umut Verici' İtiraf

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına dönüşü için Ankara’daki NATO Zirvesi’nde yapılan kapalı kapılar ardındaki görüşmeleri 'umut verici' olarak nitelendirerek, Türkiye'nin programa dönmesinin stratejik önemini vurguladı.

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Ankara'daki Gizli Temas ABD Basınında: F-35 İçin 'Umut Verici' İtiraf
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Türkiye ile ABD arasındaki en kritik askeri ve diplomatik dosyalardan biri olan F-35 programına ilişkin Washington kanadından çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Üyesi Mike Turner, iki ülke yetkilileri arasında yürütülen diplomatik temasların gidişatına dair iyimser mesajlar verdi.

'BİZE SÖYLEDİKLERİ ŞEYLER UMUT VERİCİYDİ'

Kongre Üyesi Turner, ABD merkezli CBS News kanalında yayımlanan "Face the Nation" adlı programa konuk oldu. Programda, Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimaline yönelik yöneltilen soruya yanıt veren Turner, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ni işaret etti. Zirve kapsamında Türk yetkililer ile ABD Kongre üyelerinin bir araya geldiğini belirten Turner, görüşmenin içeriğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Türk yetkililerin ikili görüşmelerde bize tam olarak ne söylediklerini burada açıkça beyan edemem; ancak bize ilettikleri argümanlar ve çözümler kesinlikle umut vericiydi. Toplantıya katılan diğer tüm Kongre üyeleri olarak, masada duyduklarımızın geleceğe yönelik umut verici olduğu konusunda tamamen hemfikiriz."

'TÜRKİYE HEM GÜÇLÜ BİR ORTAK HEM DE F-35 ÜRETİCİSİ'

Türkiye’nin F-35 konsorsiyumuna ve programına tekrar dahil edilmesini "son derece önemli" bir hamle olarak nitelendiren Turner, Ankara'nın ittifak içerisindeki gücüne ve endüstriyel rolüne dikkat çekti. Turner, konuşmasının devamında iki ülke ilişkilerini ve savunma sanayisi ortaklığını şu sözlerle övdü:

"(Türkiye) NATO'nun bir üyesi, çok güçlü bir NATO üyesi. Çok başarılı bir zirveye ev sahipliği yaptılar. Bu yolda ilerleyeceklerini ve bunun karşılığını alacaklarını umuyorum. Türkiye aynı zamanda F-35 parçalarının üreticisi. Dolayısıyla programa dönmeleri çok çok önemli olacaktır."

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Kaynak: AA

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