Ukrayna'nın Yeni Başbakanı Naftogaz CEO'su Sergii Koretskyi Oldu

Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kapsamlı kabine değişikliği kapsamında Naftogaz CEO'su Sergey Koretski'yi 289 oyla ülkenin yeni başbakanı olarak onayladı. Hükümetteki değişim süreci sürerken, bazı görev değişiklikleri ise protestolara neden oldu.

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Ukrayna'nın Yeni Başbakanı Naftogaz CEO'su Sergii Koretskyi Oldu
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Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin başlattığı kapsamlı hükümet değişikliği kapsamında Naftogaz CEO'su Sergey Koretski'yi ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

KORETSKİ 289 OYLA GÖREVE SEÇİLDİ

Zelenski, Koretski'yi özellikle enerji sektöründeki çalışmaları ve Ukrayna'yı savaş koşullarında yeni bir kış dönemine hazırlama kapasitesi nedeniyle başbakanlığa aday olarak gösterdi. Koretski, parlamentoda yapılan oylamada 289 milletvekilinin desteğini alarak göreve seçildi.

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

Öte yandan yüzlerce protestocu, Zelenski'nin Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'u göreve başladıktan yalnızca altı ay sonra görevden alma kararını protesto etmek için parlamento binası önünde toplandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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