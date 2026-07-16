Yetimhanede Can Pazarı! Yangın Faciasında Çok Sayıda Ölü ve Yaralılar Var

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Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, başkent Cezayir’in Muhammediye ilçesinde bulunan bir yetimhane binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ÇOĞU ÇOCUK 11 CAN KAYBI

Yangında çoğu çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yaşlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA