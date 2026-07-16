Yetimhanede Can Pazarı! Yangın Faciasında Çok Sayıda Ölü ve Yaralılar Var

Cezayir’de bir yetimhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın facia ile sonuçlandı. İlk belirlemelere göre çoğu çocuk olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Bölgede söndürme ve arama kurtarma çalışmaları büyük bir acıyla devam ediyor.

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Yetimhanede Can Pazarı! Yangın Faciasında Çok Sayıda Ölü ve Yaralılar Var
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Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, başkent Cezayir’in Muhammediye ilçesinde bulunan bir yetimhane binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ÇOĞU ÇOCUK 11 CAN KAYBI

Yangında çoğu çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yaşlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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