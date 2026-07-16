Ateş Çemberi'nde Korkutan Deprem, Tsunami Alarmı Verildi

Yeni Zelanda'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapılırken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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Ateş Çemberi'nde Korkutan Deprem, Tsunami Alarmı Verildi
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Te Anau bölgesinin 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

76,4 kilometre derinlikte kaydedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı. Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi. Öte yandan yerel makamlar depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıkladı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.

Kaynak: AA

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