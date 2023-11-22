ABD-Kanada sınırındaki köprüde patlama: 2 ölü

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden Kanada'ya geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada iki kişinin öldüğü belirtiliyor.

ABD-Kanada sınırındaki köprüde patlama: 2 ölü

ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayan köprüde bir aracın patlamasının ardından sınır geçişleri kapatıldı.

Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan açıklamada, Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nde patlama meydana geldiği, sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Sınır geçişindeki yetkililer, köprüden geçiş yapan aracın patlamasının ardından tedbir amacıyla Rainbow Köprüsü'ndeki geçişin ve Kanada'nın Ontario eyaletini ABD'nin New York eyaletine bağlayan diğer 3 geçişin kapatıldığını bildirdi.

CBS News'e konuşan kaynaklar patlamada iki kişinin öldüğünü açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda alevler içinde kalan bir güvenlik noktasının görüntüleri yer aldı.

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