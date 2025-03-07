ABD Halkının İsrail'e Desteği Dibe Vurdu! 25 Yıl Sonra Bir İlk...

ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili planlarına tepki yağarken, yapılan son anket ABD halkının İsrail'e desteğinin son 25 yılın en düşük seviyesine indiğini gözler önüne serdi.

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ABD Halkının İsrail'e Desteği Dibe Vurdu! 25 Yıl Sonra Bir İlk...

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri durmaksızın saldırdığı ve 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren geçici ateşkesi de birçok kez ihlal ettiği Gazze'de yaşanan trajedi büyürken, ABD'den ilginç bir araştırma sonucu geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı gündemdeyken yapılan anket, ABD halkının İsrail'e desteğinin dibe vurduğunu gösterdi.

Gallup araştırma şirketi tarafından 3-16 Şubat arasında 1004 kişiyle yapılan ankette, ABD halkının yüzde 46'sının İsrail'i desteklediği, bu oranın son 25 yılın en düşük seviyesinde olduğu kaydedildi. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası sürecinde yapılan ankette, Filistinlilere sempati duyan ABD'lilerin oranı geçen yıla kıyasla 6 puan artarak yüzde 33'e çıkarken, 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Halkının İsrail'e Desteği Dibe Vurdu! 25 Yıl Sonra Bir İlk... - Resim : 1

Ankette, ABD'de Trump'ın Filistin ve İsrail'e yönelik politikalarını onaylayanların oranı ise yüzde 40 olarak kaydedildi. Cumhuriyetçilerin yüzde 83'ü, Demokratların ise yüzde 33'ünün İsrail ile ilgili olumlu görüş bildirdiği ankette, Demokratların yüzde 45'i Cumhuriyetçilerin ise yüzde 18'i Filistin'e ilişkin olumlu görüş beyan etti.

ÇOĞU FİLİSTİN DEVLETİ KURULMASINI DESTEKLİYOR

Ankette, ABD halkının yüzde 55'i iki devletli çözümü desteklerken, yüzde 31'i bu fikre karşı çıktı. Katılımcıların yüzde 14'ü ise konuya ilişkin herhangi bir fikir belirtmedi.

Son olarak, Demokratların yüzde 76'sı, bağımsızların yüzde 53'ü ve Cumhuriyetçilerin ise yüzde 41'i bağımsız Filistin devleti kurulmasını desteklediğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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