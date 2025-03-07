Peru'da Büyük Yangın! 4 Gündür Söndürülemedi

Peru'nun Lima kentinde başlayan yangın 4. gününe girdi. Yangın, çok sayıda can kaybına ve ekonomik zarara yol açarken, itfaiyeciler yangını söndürmek için yoğun bir şekilde mücadele ediyor.

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Peru'nun Lima kentinde 4 gün önce başlayan yangın, şehir merkezindeki evlere ve binalara sıçradı. 49’dan fazla itfaiye birimi, alevleri kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor, ancak su kıtlığı ve bölgede bulunan gecekondu kamplarının sayısının fazla olması çalışmaları zorlaştırıyor.

Peru'da Büyük Yangın! 4 Gündür Söndürülemedi - Resim : 1

4 BİNA YIKILDI

Yangının etkisiyle 4 bina tamamen yıkıldı, bazı apartmanlar ciddi şekilde hasar gördü. 80’den fazla aile evsiz kaldı. Yangından etkilenenler geçici barınma alanlarına taşındı. Geçici barınaklar, yangın bölgesine birkaç blok mesafede kuruldu.

Peru'da Büyük Yangın! 4 Gündür Söndürülemedi - Resim : 2

Yetkililer, yangının zamanında kontrol altına alınamazsa, Pazar gününe kadar daha geniş bir alana yayılabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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