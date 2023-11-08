ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Gazze'yi işgal etme niyeti yok

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Antony Blinken, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin konuştu. İsrail'in 'yeniden Gazze'yi işgal etme niyeti' olmadığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Gazze, Hamas tarafından yönetilmeye devam edemez. Bu, yalnızca 7 Ekim'in tekrarına davetiye çıkarır. İsrail'in Gazze'yi işgal edemeyeceği de açıktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi yönetemeyeceğini ancak mevcut çatışmanın sona ermesinin ardından bir geçiş dönemi olabileceğini söyleyen Blinken, "Çatışmanın sonunda bir geçiş dönemine ihtiyaç duyulabilir. Yeniden işgal öngörmüyoruz ve İsrailli liderlerden duyduğuma göre onların yeniden işgal etme niyetleri yok" dedi.

NETANYAHU'DAN 'SÜRESİZ İŞGAL' İMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamda Gazze Şeridi'nin güvenliğini tam olarak kontrolleri altına almak istediklerini belirterek 'süresiz işgal' imasında bulunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey yetkililerin çatışmalara geçici insani ara verilmesi yönünde İsrail'e telkinde bulunduğuna dair iddialar artarken Netanyahu, insani yardımların Gazze'ye girmesi ya da esirlerin tahliyesi için şartları değerlendireceğini ancak kısa süreli taktiksel duraksamalar hariç 'esirler serbest bırakılmadıkça' Gazze'de ateşkes olmayacağını söylemişti.

HAMAS'IN ABD'YE YANITI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin geleceğinde denklemin bir parçası olamayacağını ve buradaki yönetim şekline dair istişarelerin devam ettiğini söylemişti. Kirby'ye yanıt veren Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu da, "Gazze'yi veya topraklarımızın bir kısmını yönetmek; halkımızın, Filistin'in özel meselesidir ve sahadaki hiçbir güç bu gerçeği değiştirmeyi veya kendi iradesini dayatmayı başaramaz" açıklamasında bulundu.