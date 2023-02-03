ABD-Çin gerilimi: Nükleer üssün yakınında istihbarat balonu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hava sahalarında uçan Çin'e ait bir gözetleme balonu bulduklarını açıkladı. Çin'e ait bir gözetleme balonunu takip ettiklerini, ancak güvenlik gerekçeleri ile düşürmeme kararı aldıklarını belirtti.

NÜKLEER ÜSSÜN YAKININDA

The Guardian'ın aktardığına göre savunma yetkilileri, balonun ABD hava sahasına birkaç gün önce girdiğini ve yüksekten uçtuğunu belirtti. Yetkililer, balonun uçaklarla takip edilme gibi farklı yöntemlerle izlendiğini, en son da ABD'nin bir nükleer üssü bulunan Montana eyaletine geçtiğini kaydetti. Önlem olarak çarşamba günü Billings Logan Havalimanı'ndan uçuş yapılmadığı bildirildi.

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, konuyla ilgili olarak Çin'le temasa geçtiklerini vurguladı.

DÜŞÜREME KARARI

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Balon şu anda ticari uçaklardan çok daha yüksekte uçuyor ve yerdeki insanlara askeri veya fiziksel bir tehdit oluşturmuyor" denildi.

New York Times'a konuşan bir kaynak, ABD Başkanı Joe Biden'ın aldığı Pentagon tavsiyesi doğrultusunda balonu düşürmeme kararı aldığını ifade etti. Balonun enkazının insanlara zarar verebileceği gerekçesiyle bu yönde bir tavsiyede bulunulduğu kaydedildi.

Yetkili, ayrıca Çin'in ilk kez ABD'ye balon göndermediğini bildirdi. Bir başka savunma kaynağı da bu balonun, Çin'e zaten uyduyla alabileceği görüntülerden daha fazla fayda sağlamayacağını söyledi.

BLINKEN’İN ÇİN ZİYARETİ ÖNCESİ

Balon, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret için pazar günü Çin'e gitmeden önce bulundu. Blinken, 6 senedir Çin'e giden ilk ABD Dışişleri Bakanı olacak.