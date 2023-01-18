Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unuttu
ABD Başkanı Joe Biden, doğum gününü kutladığı ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King’in gelini Arndrea Waters King’in adını unuttu.
ABD Başkanı Joe Biden, Martin Luther King günü etkinliğine katıldı. Biden, anma etkinliğinde suikasta kurban giden insan hakları savunucusunun ailesiyle buluştu.
Biden, Martin Luther King’in gelini Andrea Waters King’in doğum gününü kutlamak için mutlu yıllar şarkisini söylemeye başladı. Ancak Andrea’nın adını hatırlayamayan Biden, şarkıyı yarıda kesti.
Kaynak: AA
Pfizer'dan Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşısı teklifi Dünya 18 Ocak 2023 11:37
Ukrayna İçişleri Bakanı öldü Dünya 18 Ocak 2023 11:27
Kerkük'te IŞİD'e ait bin 400 kilogram patlayıcı ele geçirildi Dünya 18 Ocak 2023 11:24
2 kişiyi boğarak katletmişti, boğularak öldü! Dünya 18 Ocak 2023 10:14