Kiev'de helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'in Kiev yakınlarında düşen helikopterde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev yakınlarında düşen helikopterde, İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişinin öldüğü açıklandı.

DÜŞTÜ MÜ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, "Kaza sırasında çocuklar ve kurum personeli anaokulundaydı. Herkes tahliye edildi" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, "Bir uçak az önce bir sosyal altyapı tesisine düştü. Kurbanlar ve koşullar hakkında bilgi ediniyoruz. Devlet Acil Durumlar Servisi ve tüm servisler halihazırda olay yerindedir" diye belirtti.

Ukrayna İçişleri'nden yapılan açıklamada ise "Sabotaj mı ekipman arızası mı araştırılıyor" denildi.

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olayın ardından yaptığı ilk açıklamada helikopterin düşüşüyle ilgili tüm birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

Zelenskiy'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bugün Kiev'in Brovary bölgesinde korkunç bir trajedi yaşandı. Devlet ulusal Acil Servisine ait helikopter düştü, kaza mahallinde yangın çıktı.

Ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastırskiy, Yardımcısı Yenin, Müsteşar Yuriy Lubkoviç, diğer yardımcıları, helikopter mürettebatı vardı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, polis ve diğer yetkili kurumlara işbirliği içinde, olayın tüm koşullarını öğrenme talimatını verdim. Tüm birimler olay mahallinde çalışıyor.

Merhumların tüm yakınlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum! Denis, Yevgeniy ve, Yuriy, Ukrayna'nın gerçek vatanseverleridir."