Kiev'de helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de helikopter düştü. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve 16 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Kiev'de helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'in Kiev yakınlarında düşen helikopterde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev yakınlarında düşen helikopterde,  İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişinin öldüğü açıklandı.

DÜŞTÜ MÜ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, "Kaza sırasında çocuklar ve kurum personeli anaokulundaydı. Herkes tahliye edildi" açıklamasında bulundu. 

Ayrıca Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, "Bir uçak az önce bir sosyal altyapı tesisine düştü. Kurbanlar ve koşullar hakkında bilgi ediniyoruz. Devlet Acil Durumlar Servisi ve tüm servisler halihazırda olay yerindedir" diye belirtti.

Ukrayna İçişleri'nden yapılan açıklamada ise "Sabotaj mı ekipman arızası mı araştırılıyor" denildi.

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olayın ardından yaptığı ilk açıklamada helikopterin düşüşüyle ilgili tüm birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

Zelenskiy'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bugün Kiev'in Brovary bölgesinde korkunç bir trajedi yaşandı. Devlet ulusal Acil Servisine ait helikopter düştü, kaza mahallinde yangın çıktı.

Ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastırskiy, Yardımcısı Yenin, Müsteşar Yuriy Lubkoviç, diğer yardımcıları, helikopter mürettebatı vardı. 

Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, polis ve diğer yetkili kurumlara işbirliği içinde, olayın tüm koşullarını öğrenme talimatını verdim. Tüm birimler olay mahallinde çalışıyor.

Merhumların tüm yakınlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum! Denis, Yevgeniy ve, Yuriy, Ukrayna'nın gerçek vatanseverleridir."

Etiketler
Rusya-Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
Kerkük'te IŞİD'e ait bin 400 kilogram patlayıcı ele geçirildi Dünya 18 Ocak 2023 11:24
2 kişiyi boğarak katletmişti, boğularak öldü! Dünya 18 Ocak 2023 10:14
Greta Thunberg gözaltına alındı Dünya 18 Ocak 2023 09:42
Halkbank'ın temyiz başvurusu duruşması sona erdi Güncel 17 Ocak 2023 22:41
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı
Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak!
PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun' PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun'
Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp! AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp!