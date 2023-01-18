Kerkük'te IŞİD'e ait bin 400 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonda yaklaşık bin 400 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.
Irak'ta, Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak güvenlik güçleri, kentin güneyindeki Havice ilçesi kırsalında IŞİD unsurlarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, bölgedeki vadi ve sığınaklara gizlenmiş haldeki yaklaşık bin 400 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Söz konusu patlayıcıların daha sonra güvenli bir yere götürülerek imha edildiği aktarıldı.
Terör örgütü IŞİD'in bu sabah Kerkük'ün kuzeyindeki Çimen bölgesinde düzenlediği silahlı saldırıda 2 Irak polisi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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