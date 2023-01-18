Greta Thunberg gözaltına alındı

İklim aktivisti Greta Thunberg, Almanya’nın batısındaki bir köyde düzenlenen protesto eyleminde polis tarafından gözaltına alındı.

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Greta Thunberg gözaltına alındı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; İklim aktivisti Greta Thunberg, Almanya’nın batısındaki bir köyde düzenlenen protesto eyleminde polis tarafından gözaltına alındı.

Thunberg, bir kömür madeninin genişletilmesi için boşaltılan Lüzerath köyünün yıkılmasını protesto edenler arasındaydı. Polis, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Thunberg’in Garzweiler 2 madeninde “maden damarına doğru koşan” kalabalığın arasında olduğunu belirtti.

İklim eylemcileri, kömür tüketiminin Almanya’nın karbon gazı salımını azaltma hedefine zarar verdiğini söylüyor. Garzweiler 2 madeni Lüzerath köyünden 9 kilometre uzaklıkta. Polis ayrıca bir eylemcinin maden sahasına girdiğini belirtti.

35 BİN KİŞİ KATILDI

Thunberg ve birlikte gözaltına alındığı grubun daha sonra ne yaşadığı net değil. Almanya, kömür tüketimine 2030 itibariyle son vermeyi taahhüt etmişti. Lüzerath’ın, Garzweiler linyit kömürü madeni için yıkılan son köy olması bekleniyor. Çevreciler, Cumartesi günü madende yapılan eyleme 35 bin kişinin katıldığını söylerken, polis eylemci sayısını 15 bin dolayında diye açıkladı.

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