2 kişiyi boğarak katletmişti, boğularak öldü!

2009 yılında 2 kişiyi boğarak öldüren kadın idamından önce boğazında kalan yemek sebebiyle can verdi.

Japon Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada 2009 yılında iki erkeği önce bayıltıp sonra boğarak öldürdüğü için idamına karar verilen kadının boğazına takılan yemek sebebiyle boğularak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Eski bir bar çalışanı olan Miyuki Ueta Cumartesi öğleden sonra hücresinde yemek yerken boğulmaya başladı. Japon Ulusal televizyonu NHK’nın haberine göre Hiroshima şehrinin Güneybatısında bulunan hapishanede çalışan görevliler 49 yaşındaki kadının boğazından yemeği çıkarmaya çalışsa da bilincini çoktan kaybetmişti.

Medyatava'nın haberine göre Japon Adalet Bakanlığı, Ueta’nın götürüldüğü hastanede üç saatten kısa bir süre içerisinde hayatını kaybettiğini belirti. Ölümünden dört gün önce Ueta’nın boğazına yine yemek takılmış, hastanede kurtarıldıktan sonra kaldığı cezaevine geri gönderilmişti.

49 yaşındaki kadın, Japonya’nın batı kıyısında kalan Tottori bölgesinde 2009’da daha önceden ilişki yaşadığı ve borçlu olduğu iki erkeği öldürmekten suçlu bulunmuştu. Ueta masumiyetini savunsa da 2017’de idamına karar verildi.

vice.com'da yer alan habere göre idam cezası Japonya’da ve bir çok Asya ülkesinde yasal olmaya devam ediyor. Japonya’da hakimler ancak birden fazla cinayet işleyen ya da canice olarak görülen cinayetlerde idam cezasına başvuruyor. Japonya’da Ueta’nın ölümünden sonra idam sırasında 105 kişi daha var.

Japonya’da idam sırasını beklerken hayatını kaybeden başka bir mahkum daha var. 76 yaşındaki Minoru Iwamori yaşlı bir çifti öldürmekten ve 10 bin yen (1462 Türk lirası) çalmaktan 2009 yılında suçlu bulunmuş Aralık 2021’de kalp krizinden hayatını kaybetmişti.