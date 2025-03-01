ABD Basını Duyurdu, Trump O Yardımların Hepsini Durdurabilir

The Washington Post’un Beyaz Saray’daki üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump’ın Ukrayna’ya yapılan askeri yardımları kesmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Haberde, Zelenskiy’nin Beyaz Saray’daki görüşme sırasında sergilediği "barış sürecindeki uzlaşmaz tavrının" Trump’ı bu kararı değerlendirmeye ittiği belirtilldi. Eğer karar uygulanırsa, Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan milyarlarca dolarlık radar sistemleri, zırhlı araçlar, mühimmat ve füze sevkiyatlarının durdurulabileceği ifade edildi.

Trump ve Zelenskiy’nin Beyaz Saray’daki görüşmesi, televizyon yayını sırasında sert bir tartışmaya dönüştü. Trump, Ukrayna liderini ABD’ye karşı saygısız bir tutum sergilemekle suçlarken, Başkan Yardımcısı JD Vance ise Zelenskiy’nin Kiev’e sağlanan yardımlar için ABD’ye teşekkür etmediğini dile getirdi.

ORTAK AÇIKLAMA İPTAL EDİLDİ

Görüşmenin ardından düzenlenmesi planlanan ortak basın toplantısı iptal edilirken, Ukrayna heyeti Beyaz Saray’dan programlanan saatten önce ayrıldı. Zelenskiy’nin Washington ziyareti kapsamında, Ukrayna’nın nadir toprak elementlerinin ABD’ye tedarik edilmesini öngören anlaşmanın da aynı gün içinde imzalanması bekleniyordu. Ancak yaşanan gerginlik nedeniyle bu süreç de belirsizliğe sürüklendi.

Kaynak: ANKA