ATV Kazasında Ölen Liselilerin Davasında Öğretmen Tutuklandı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, 34 yaşındaki öğretmen Ashley Marie Darity, Ağustos 2024'te bir ATV kazasında hayatını kaybeden liseli Amerikan futbolu oyuncuları Layne Jones ve Jayden Reynaldo'nun ölümleriyle ilgili olarak iki kez "kasıtsız adam öldürme" ile suçlandı. Mahkeme kayıtlarına göre 13 Şubat'ta tutuklanan Darity, 20 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Yetkililer, Jones ve Reynaldo'nun 25 Ağustos 2024 tarihinde bir ATV'ye bindiklerini, virajı alamayıp dört tekerlekli aracı bir ağaca çarptıklarını bildirdi. Her ikisinin de olay yerinde öldüğü belirtildi.

Eyalet Kamu Güvenliği Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Rosman Lisesi'nden olan çocukların ölümüne neden olan kazada alkolün bir faktör olduğuna inandıklarını açıklayarak, iki gencin kazadan önce bir ev partisine katıldıklarını söyledi.

İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklanırken, bu iki kişinin 21 yaşından küçük bir kişinin alkollü içecek bulundurmasına ve tüketmesine yardım ve yataklık etmekle suçlandığı öğrenildi. Eyalet Kamu Güvenliği Bakanlığı, suçlamaların “bu soruşturma sırasında keşfedilen ve aynı konutta meydana gelen önceki bir olaydan” kaynaklandığını ifade etti.

Ölümlü kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi