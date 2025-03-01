6 Yaşındaki Çocuğu Müslüman Olduğu İçin Öldürmüştü: ABD'deki Nefret Cinayetinde Karar

ABD'de Donald Trump'ın başkan olarak göreve gelmesiyle nefret söylemleri artarken, göçmenlere yönelik nefret suçları da daha fazla dikkat çekmeye başladı.

Son olarak Chicago'da jüri, 2023 yılında, Müslüman olduğu gerekçesiyle 6 yaşındaki Wadea Al-Fayoume'yi öldüren ve annesi Hanaan Shahin'i ağır yaralayan 73 yaşındaki Joseph Czuba hakkındaki kararını açıkladı. Kararda, Czuba, cinayet ve nefret suçu işlemekten suçlu bulundu. Savcılar, Czuba'nın aileyi Müslüman olmaları nedeniyle hedef aldığını belirtti.

'KARAR GECİKTİ' ELEŞTİRİSİ

Çocuğun babası Oday Al-Fayoume, kararın ardından yaptığı basın açıklamasında, "Sevinmeli miyim yoksa üzülmeli miyim, ağlamalı mıyım yoksa gülmeli miyim bilmiyorum" ifadesini kullandı. Al-Fayoume, kararın "biraz geç alındığı" eleştirisini yaptı.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Chicago Ofisi Direktörü Ahmed Rehab da yaptığı açıklamada, "Arap ya da Filistinli, Müslüman olan ebeveynler olarak hepimiz Wadea Al-Fayoume'de çocuklarımızın öldüğünü gördük, çünkü bu herhangi birimizin oğlu ya da kızı olabilirdi. Ne olduysa oldu ve bu kişi Wadea oldu. O hedef alındığında tüm çocuklarımız hedef alınmış oldu" ifadesini kullandı.

Czuba'nın alacağı ceza hakkındaki duruşmanın 2 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Illinois'e bağlı Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi Joseph M. Czuba, 14 Ekim 2023'te 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume’ye evlerinde bıçakla saldırmıştı.

Will İlçesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti.

6 yaşındaki Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA