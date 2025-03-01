ABD Cephesi Zelenskiy'nin Özür Dilemesinde Israrcı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasıda geçen gergin konuşma dünyanın gündemine otururken, ABD cephesinden yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Rubio, Zelenskiy’nin Trump’tan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Rubio, "Ben olsam bu savaşın sona ermesine yardımcı olmaya çalışan bir başkana teşekkür ederdim" dedi.

Olayı ‘fiyaskoya’ Zelenskiy’nin dönüştürdüğünü savunan Rubio, "Buraya gelip düşmanlık yapmasına gerek yoktu. Başkan Yardımcısı'na (James David Vance) şunu söylediğinde işler çığırından çıktı, 'Ne tür bir diplomasiden bahsediyorsunuz?' Bu ciddi bir şey. Yani binlerce insan öldürüldü, binlercesi ve savaş esirlerinin ve çocukların başına gelen tüm bu korkunç şeylerden bahsediyor” dedi ve sözlerinin devamında Zelenskiy’in Trump’ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı kışkırtmaya çalıştığını söyledi.