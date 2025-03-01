Husilerden İsrail'e Tehdit! 'Ateş Yağdıracağız'

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Ramazan dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Abdulmelik el-Husi, İsrail saldırıları altındaki Filistin halkı için "Filistin halkına ve Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları başta olmak üzere Filistinli direniş gruplarındaki mücahit kardeşlerimize destek olma yönündeki duruşumuzun ve dini, insani ve ahlaki bağlılığımızın kararlılığını vurguluyoruz" diye konuştu.

'ASKERİ MÜDAHALEYE GERİ DÖNECEĞİZ'

İsrail'in Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesten kaçmaya ve ateşkesin ikinci aşamasına geçmek için oyalama yoluna gittiğini işaret eden Husi, "Gazze'ye savaşın geri dönmesi durumunda düşman rejimin (İsrail) tüm bölgelerine ve özellikle Tel Aviv olarak isimlendirilen işgal altındaki Yafa'ya ateş yağdıracağız" ifadelerini kullandı.

Husi, İsrail'e karşı "çeşitli yollardan askeri müdahaleye geri döneceği" tehdidinde bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten itibaren "Gazze ile dayanışma" kapsamında, İsrail içindeki hedeflerin yanı sıra Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı kargo gemilerini de füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA