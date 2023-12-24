ABD Ankara Büyükelçiliği'nden şehitler için baş sağlığı mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, 12 şehit asker için taziye mesajı paylaştı.

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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden şehitler için baş sağlığı mesajı

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yaşanan çatışmada 12 asker şehit oldu. Şehit haberlerinin ardından siyasi isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Bir baş sağlığı mesajı da ABD'den geldi. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, 12 şehit asker için taziye mesajı paylaştı.

Büyükelçilikten yapılan açıklama şöyle:

ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.

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