İsrailin Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Son Güncelleme:
İsrailin Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, el-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Uzun yaşam takviyesiymiş! Canan Karatay'da önermişti Uzun yaşam takviyesiymiş! Canan Karatay'da önermişti
Filistin: İsrail BMGK’nın Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor Filistin: İsrail BMGK’nın Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor
Banksy'nin Gazze için ateşkes çağrısı yaptığı eseri kaçırıldı Banksy'nin Gazze için ateşkes çağrısı yaptığı eseri kaçırıldı
Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücrette kritik hafta: İşte masadaki zam senaryoları İşte masadaki zam senaryoları
'Erdoğan, Yeniden Refah'ı henüz ikna edemedi; Erbakan'ın eniştesinin eleştirileri hayli sert' 'Erdoğan, Yeniden Refah'ı henüz ikna edemedi'
Diyarbekirspor maçı sonrası ceza yağdı: PFDK’dan Bursasporlu 7 futbolcuya men cezası PFDK’dan Bursasporlu 7 futbolcuya men cezası
Terapide cinsel saldırı iddiası Terapide cinsel saldırı iddiası
Dilan Polat'ın astroloğu: Tutuklanacağını söylemiştim; yine sordu, tahliyesi için tarih verdim Dilan Polat'ın astroloğu: Tutuklanacağını söylemiştim; şimdi tahliyesi için tarih verdim