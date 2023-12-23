Banksy'nin Gazze için ateşkes çağrısı yaptığı eseri kaçırıldı

Sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'nın güneyindeki Peckham'da bir sokak tabelasında bulunan eseri bir kişi tarafından kaldırıldı. Bir galeri sahibi sanat eserinin değerinin 500 bin sterline kadar çıkabileceğini söylüyor.

T24'te yer alan habere göre, üzerinde üç askeri drone bulunan kırmızı bir dur işareti olan sanat eseri Cuma günü Peckham'daki Commercial Way'in köşesinde açıldı. Banksy'nin bu eseri, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı olarak yorumlandı. Ancak bir kişi tabelayı yerinden söktü.

Southwark Belediyesi'nden Jasmine Ali olayın Metropolitan polisine bildirildiğini söyledi. Ali, "Tabelayı geri alacaklarına inancım tam. Burada sadece bir sokak tabelasından bahsetmiyoruz, bu toplum için oraya konulmuş bir sanat eseri" dedi.

Olay Met Polisine bildirilirken, sanat galerisi sahibi John Brandler bunun bir "reklam gösterisi" olup olmadığını sorguladı. Brandler, "Bence açık arttırmaya çıksa 250,000 ila 500 bin sterlin eder. Kolaylıkla daha yüksek olabilir. Medyanın ilgisi onu daha değerli hale getirdi" dedi.