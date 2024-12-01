ABD Alarma Geçti, Olağanüstü Hal İlan Edildi

ABD'nin doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde beklenen soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. New York’un kuzeyinde olağanüstü hal ilan edildi.

ABD Alarma Geçti, Olağanüstü Hal İlan Edildi

ABD'nin Kanada sınırına yakın bölgelerinde hissedilen soğuk havanın, özellikle New York, Pensilvanya ve Ohio'nun kuzey kesimlerinde hayatı olumsuz şekilde etkilediği öğrenildi.

ABD Alarma Geçti, Olağanüstü Hal İlan Edildi - Resim : 1

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin doğusuna doğru ilerleyen dondurucu hava kütlesinin bir süre bu bölgedeki eyaletlerde etkisini sürdüreceğini duyurdu. New York'un Kanada sınırındaki Ontario Gölü çevresinde hafta sonu yağması beklenen kar kalınlığının 1,80 metreye kadar çıkabileceği ve bu nedenle bölgede olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı.

HAVA YOLU ULAŞIMINDA AKSAMALAR

Ohio ile Pensilvanya'nın kuzey kesimlerinde ise kar yağışı nedeniyle hava yolu ulaşımında gecikmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Trump'tan Türkiye Dahil Birçok Ülkeye Tehdit! 'Sizi Amerika'ya Sokmam, Kendinize Başka Enayi Bulun'Trump'tan Türkiye Dahil Birçok Ülkeye Tehdit! 'Sizi Amerika'ya Sokmam, Kendinize Başka Enayi Bulun'Dünya
ABD ve Kanada'da 'Salmonella Bakterili Salatalık' Krizi: 'İade Edin' Çağrısı YapılıyorABD ve Kanada'da 'Salmonella Bakterili Salatalık' Krizi: 'İade Edin' Çağrısı YapılıyorDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD fırtına Kar Yağışı
İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu? İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu?
Halep Düştü, Çatışmalar Şam'a da Sıçradı! Esad Karşıtlarının Yeni Hedefi Belli Oldu Esad Karşıtlarının Yeni Hedefi Belli Oldu
Dişçiye Gitmeden En Doğal Yöntemle Dişleriniz İnci Gibi Olacak: Deneyin Farkı Görün Dişçiye Gitmeden En Doğal Yöntemle Dişleriniz İnci Gibi Olacak: Deneyin Farkı Görün
'Avrupa Birliği' Gürcistan'ı Karıştırdı: Protestocular Parlamento Binasını Sardı, Yolları Barikatlarla Kapattı 'Avrupa Birliği' Komşuyu Karıştırdı, Sokaklar Durulmuyor!