ABD Alarma Geçti, Olağanüstü Hal İlan Edildi

ABD'nin Kanada sınırına yakın bölgelerinde hissedilen soğuk havanın, özellikle New York, Pensilvanya ve Ohio'nun kuzey kesimlerinde hayatı olumsuz şekilde etkilediği öğrenildi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin doğusuna doğru ilerleyen dondurucu hava kütlesinin bir süre bu bölgedeki eyaletlerde etkisini sürdüreceğini duyurdu. New York'un Kanada sınırındaki Ontario Gölü çevresinde hafta sonu yağması beklenen kar kalınlığının 1,80 metreye kadar çıkabileceği ve bu nedenle bölgede olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı.

HAVA YOLU ULAŞIMINDA AKSAMALAR

Ohio ile Pensilvanya'nın kuzey kesimlerinde ise kar yağışı nedeniyle hava yolu ulaşımında gecikmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA