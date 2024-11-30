ABD ve Kanada'da 'Salmonella Bakterili Salatalık' Krizi: 'İade Edin' Çağrısı Yapılıyor

SALMONELLA BAKTERİSİ RİSKİ

Salmonella bakterisi, mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilere yol açabiliyor. Enfeksiyon, özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

FDA ve sağlık yetkilileri, şüpheli ürünlerin kullanılmaması ve bu ürünlerle temas eden yüzeylerin dikkatlice temizlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, halk sağlığını korumak için satıcıların da bu ürünleri raflardan çekmeleri istendi.