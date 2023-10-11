AB, 'yasa dışı' içerikler için Elon Musk'a 24 saat süre verdi

AB Komisyonu, son günlerde X'te (Twitter) şiddet barındıran 'yasa dışı' ve dezenformasyon içeriklerinin uyarılara rağmen kaldırılmadığını, bunun için Musk'a 24 saat süre verildiğini duyurdu.

AB, 'yasa dışı' içerikler için Elon Musk'a 24 saat süre verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni adı X olan Twitter'a 'yasa dışı' içerikler için son uyarısını yaptı.

AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, X'in sahibi Elon Musk'a mektup gönderdi.

Gönderdiği mektubu X'ten de paylaşan Breton, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e saldırısının ardından X'in AB'de yasa dışı içerik ve yanlış bilgi yaymak için kullanıldığına dair göstergeler bulunduğunu belirtti.

Breton, AB'nin Dijital Hizmetler Yasasının (DSA) içerikler hakkında kesin yükümlülükler getirdiğini hatırlatarak, bunlar arasında ilgili makamlardan gelen uyarılar sonucunda bazı şiddet veya terör barındıran içeriklerin kaldırılması gerektiğini, ilgili makamların uyarılarına rağmen bunların kaldırılmadığını gördüklerini aktardı.

İSRAİL-FİLİSTİN MANİPÜLASYONU

Ayrıca X'te yalan ve manipüle edilmiş çok sayıda görüntü-bilginin yayıldığına dair bildirimler yapıldığını vurgulayan Breton, bunlar arasında İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgisi bulunmayan eski ve hatta bilgisayar oyunlarından parçalar içeren görüntüler bulunduğunu ifade etti.

Breton, bu nedenle X platformunun gereken tedbirleri alması ve ekibine bunun hakkında bilgi sağlanmasını, X yetkililerinin Europol ve ilgili kolluk kuvvetleriyle temas içinde olmasını, taleplere hızla karşılık verilmesini istedi.

Breton, "Bu talebe önümüzdeki 24 saat içinde hızlı, doğru ve eksiksiz bir yanıt vermenizi rica ediyorum. Cevabınızı DSA'ya uygunluğunuzla ilgili değerlendirme dosyamıza ekleyeceğiz. Olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini hatırlatırım." ifadesini kullandı

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