Biden: Ortadoğu'daki askeri varlığımızı daha da arttırmaya hazırız

Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'in başlattığı harekata en büyük desteği veren, bölgeye uçak gemisi bile gönderen ABD, yeni askeri adımların sinyalini verdi.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili olarak Beyaz Saray’da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la birlikte basın açıklaması yaptı.

VOA Türkçe'nin haberine göre bir kez daha Amerika’nın İsrail’in yanında olduğunu söyleyen Biden, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını arttırmaya hazır olduğunu belirtti.

Kısa süren ve gazetecilerden soru almadığı açıklamasında Biden İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. Hamas’ın saldırısında 14 Amerikalı’nın öldüğü bilgisini veren ABD Başkanı, bazı Amerikalılar’ın da Hamas tarafından rehin tutulduğunu söyledi.

Hamas’ın saldırısını “şeytanca” olarak niteleyen Biden, Kongre’den İsrail’e yardım için acil harekete geçmesini isteyeceğini belirtti.

Joe Biden İsrail’e askeri desteğin devam edeceği mesajını verirken, buna, Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemlerine destek sağlamanın da dahil olduğunu, Amerika’nın bölgedeki askeri varlığını arttırdığını ve daha fazla arttırmaya hazır olduğunu vurguladı.

Başkan Biden, federal güvenlik dairelerinin de Amerika’ya yönelik doğabilecek olası tehditleri engellemek için adımlar attığını ifade ederek “Amerika’nın birlik olma zamanı” ifadesini kullandı.

Bu arada Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın önümüzdeki günlerde İsrail’e gideceği açıklandı.