'The Crown'ın final sezonundan ilk fragman

Netflix'in dönem dizisi 'The Crown'ın altıncı ve final sezonundan ilk fragman yayınlandı. Final sezonu, Prenses Diana’nın ölümünü de içeren 90’ların sonu ve 2000’lerin başını anlatacak.

Yeni sezonda kadroda II. Elizabeth rolündeki Imelda Staunton dışında Prenses Diana olarak Elizabeth Debicki, Prens William rolünde Ed McVey, Prens Harry rolünde Luther Ford, Kate Middleton rolünde Meg Bellamy, Prens Phillip rolünde Jonathan Pryce, Prens Charles rolünde ise Dominic West yer alacak.

Dizinin final sezonu iki kısma ayrılacak yayınlanacak. Dört bölümden oluşacak ilk kısım, 16 Kasım’da, kalan dört bölüm ise 14 Aralık’ta izleyicilerle buluşacak.