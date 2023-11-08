AB, Ukrayna ve Moldova ile müzakereler için startı verdi

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna ve Moldova ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlanması tavsiyesinde bulundu. Komisyon, Gürcistan'a da adaylık statüsü verilmesini tavsiye etti.

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AB, Ukrayna ve Moldova ile müzakereler için startı verdi

AB Komisyonu aday ülkelerin üyelik yolunda kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren raporunu bugün yayınladı.

Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılması yönündeki olumlu görüşü duyuran Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bugün tarihi bir gün” dedi.

AB Komisyonu'nun raporu ve tavsiye kararları, AB liderlerinin katılacağı aralık ayında yapılacak zirvede Ukrayna ile resmi üyelik müzakerelerine başlanıp başlanmayacağına dair verilecek karara ışık tutacak.

Ukrayna'nın AB üyelik süreci Rusya'nın işgalinin ardından gündemin ilk sıralarına yükselmişti.

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