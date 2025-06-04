AB Komisyonu Açıkladı! 'Bulgaristan, 2026 Başında Euro'ya Geçmeye Hazır'

Avrupa Birliği Komisyonu, 2007 yılında Birliğe katılan Bulgaristan'ın, 1 Ocak 2026 itibarıyla Euro para birimine geçmeye hazır olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Açıkladı! 'Bulgaristan, 2026 Başında Euro'ya Geçmeye Hazır'

Euro kullanmayan AB üyesi ülkelerin ortak para birimine geçiş hazırlıklarını ele alan yakınlaşma raporunu yayımlayan Komisyon, Bulgaristan’ın bu süreçte kayda değer ilerleme sağladığını belirtti. Raporda, ülkenin avroya geçiş için gerekli kriterleri karşıladığı ifade edilerek, “AB Komisyonu, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçmeye hazır olduğu sonucuna vardı” denildi.

Bulgaristan’ın avroya geçmesi durumunda Avro Bölgesi’ndeki ülke sayısı 21’e yükselecek. Sürecin tamamlanması için Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Merkez Bankası'nın görüş bildirmesi gerekiyor. Nihai karar ise Avrupa Birliği Konseyi tarafından verilecek.

Kaynak: DHA

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