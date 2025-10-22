7 Dakikada Kayıp 88 Milyon Euro! Louvre Müzesi Soygununun Maliyeti Belli Oldu
Dünya, Fransa'da gerçekleşen son yılların en dramatik soygununun şokunu henüz atlatabilmiş değil. Dünyaca ünlü Louvre Müzesi kapılarını 3 gün sonra ziyaretçilere yeniden açtı ancak Apollo Galerisi'nin bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı bildirildi. Sadece 7 dakika süren soygunda çalınan eserlerin maddi değerinin ise 88 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te soygunun yaşandığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, 19 Ekim'de hırsızların 9 tarihi eseri çaldığı, bunlardan birinin daha sonra hasarlı şekilde bulunduğu soygundan 3 gün sonra Louvre Müzesi'ne ziyaretçi girişleri yeniden başladı.
Öte yandan Müze yönetimi soygunun hedefi olan Apollo Galerisi'nin bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.
SADECE 7 DAKİKA SÜRDÜ
Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşmişti.
Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.
Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.
KAYIP 88 MİLYON EURO
Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.
Çalınan eserlerin maddi değerinin ise 88 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: AA