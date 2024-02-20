60 dolara iş kurdu, 80 milyon dolar kazandı: Kopyalayabilirsiniz

AppSumo kurucusu ve CEO'su Noah Kagan, geçen yıl yaklaşık 80 milyon dolar gelir elde eden AppSumo şirketini 2010 yılında kurdu.

Chip dergisinin haberine göre, Kagan’ın fikri, Apple kullanıcıları için indirimli yazılım paketleri sunan bir site olan MacHeist’i kopyalamak ve benzer bir hizmeti PC için de kullanılabilir hale getirmekti. Kagan, Reddit’te popüler bir resim paylaşım hizmeti olan Imgur’un kurucusuna e-posta gönderdi ve sattığı ürünün bir yüzdesi karşılığında yazılımın indirimli bir sürümünün tanıtılmasını teklif etti.

Daha sonra Reddit’in kurucu mühendisine ulaşarak anlaşmanın sitede ücretsiz olarak reklamını yapıp yapamayacağını sordu. Kagan “Neden olmasın?” diye sorulduğunu duyduğunu hatırlıyor: “Kullanıcılarımız Imgur’u seviyor. İndirim aldıklarında çok heyecanlanacaklar.” Pakistan’daki bir geliştiriciye PayPal düğmesi olan bir web sitesi kurması için 48 dolar ödedi ve alan adına 12 dolar harcadı. Bir hafta sonu ve 60 dolar harcadıktan sonra çalışmaya hazırdı.

1. Şimdi başlayın

Kagan, "bir iş kurmaya çalışırken doğal içgüdünüz konu hakkında mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmek olabilir. Uzmanlığınızı geliştirmek için günlerinizi kurslara katılarak, kitap okuyarak ve YouTube videoları izleyerek geçirebilirsiniz. Ama sonuçta sadece zamanınızı harcıyorsunuz" diyor ve ekliyor: “Bugün başlamalısınız. Video izlemeye devam edemezsiniz.”

Muhtemelen bazı fikirler tam olarak hızlı bir yükselişe geçmeyecek ve diğerleri ise muhtemelen daha başlamadan tamamen başarısız olacak. Kagan, bunları başarısızlık yerine deneyler, öğrenebileceğiniz deneyimler olarak düşünün diyor. Kagan’ın yazdığına göre başarılı girişimciler önce harekete geçer, gerçek geri bildirim alır ve bundan ders alır. Bu dersler, herhangi bir kitap veya kurstan milyon kat daha değerlidir ve daha hızlıdır.

2. Sorma becerisinin pratiğini yapın

Kagan’ın tanımladığı gibi küçük bir işletme kurmak, aslında bir dizi sorudan oluşur ve başarılı olmak istiyorsanız alışmanız gereken bir süreçtir. Kagan, “Sorma becerisi üzerinde pratik yapmalısınız” diyor ve devam ediyor: “Birinden müşteriniz olmasını istemek, birinden ortağınız olmasını istemek, birinden fikriniz hakkında geri bildirim istemek...”

Elbette birine bir şey sormanın en korkutucu kısmı reddedilme ihtimalinizdir. Kagan, bu duyguyu yatıştırmak için hayatının büyük planında onu reddeden insanlardan hiçbirinin o kadar önemli olmayacağını kendine hatırlattığını söylüyor. Hatta, yeni bir fikir veya girişim ortaya koyarken kendisine bir reddedilme hedefi koyacak kadar ileri gidiyor.

3. İnsanların çözmeniz için size para vereceği bir sorun bulun

Bir işe başlarken, bir ürün için heyecan yaratmaya çalışmamalısınız. Bunun yerine mevcut talebi bulmaya ve onu karşılamaya çalışmalısınız. Kagan, “En önemli şey, insanların size para vermekten heyecan duyduğu bir sorunu çözmenizdir” diyor.

Süreciniz sizi işe yaramayan birçok şeye sürükleyebilir. Kagan’ın talihsizlikleri arasında çevrimiçi kumar denemeleri ve bahçe bakımı yer alıyor.

Kagan, şirketinin popüler yazılım çözümlerine indirimli alternatifler sunma girişimine atıfta bulunarak, karşınıza potansiyel bir fikir çıktığında bunu anlayabileceğinizi söylüyor. “İnsanlara bir DocuSign alternatifiyle ilgilenip ilgilenmediklerini sordum, 24 saatte 3.000 dolar kazandım.”

Kagan, işe yarayan bir şey bulduğunuzda çabanızı ikiye, üçe katlayın diyor ve devam ediyor: “En iyi iş, işe yarayan iştir. Benzer şeyler yapan üç işletme daha kurdum. Sonunda bunları iptal edip gerçekten işe yarayan şeye odaklandığımda, işte o zaman işim gerçekten yükselişe geçti.”