46 Yıldır Evli Olan Çift 'İntihar Kapsülü'ne Girecek: Birbirimizin Kollarında Ölmek İstiyoruz

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

Yaşamlarını sona erdirmek isteyen insanların başvurduğu ötanazinin yasal olduğu İsviçre'de geliştirilen "intihar kapsülü" için başvurular artmaya başladı. Tabut benzeri bir cihaz olan kapsül, içine giren kişinin düğmeye basmasıyla oksijeni bitirip kişiyi öldürüyor. Uygulamayla ilgili tartışmalar devam ederken, İngiliz bir çift, ikili intihar kapsülüyle hayatlarına son verme kararı aldı.

Kraliyet Hava Yolları'ndan emekli 86 yaşındaki mühendis Peter Scott ve 80 yaşındaki emekli hemşire eşi Christine Scott, çift intihar kapsülünü kullanan ilk çift olmak için The Last Resort adlı kuruluşa kayıt yaptırıyor. 46 yıldır evli olan çift, bu kararı Christine'e birkaç hafta önce erken evre demans teşhisi almasının ardından verdi.

'BİRBİRİMİZİN KOLLARINDA ÖLMEK İSTİYORUZ'

Ulusal sağlık sistemini düşündüklerinde, yaşlılık ve hastalıkla gelen bakım masraflarını karşılamak için evlerini ve tüm birikimlerini kaybedebileceklerini söyleyen çift, ailelerine kararlarını açıkladı. Scott'ların oğlu ve kızı ise bunu isteksizce kabul ederek, ailelerinin seçimlerine saygı duyacaklarını söyledi.

Yaklaşık yarım asırdır mutlu bir evlilik sürdürdüklerini vurgulayan çift, beraberliklerini kutlamak için İsviçre'ye gidip "Sarco" diye bilinen ölüm kapsülünde, birbirlerinin kollarında ölmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem